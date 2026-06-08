Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy
Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy jeudi 16 juillet 2026.
Massingy
Un jour une église en Pays Châtillonnais
église Saint Vincent à Massingy Massingy Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16
faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale dans le cadre de l’opération intitulée Un jour, une église . .
église Saint Vincent à Massingy Massingy 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42
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English : Un jour une église en Pays Châtillonnais
L’événement Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)