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Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy

Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : église Saint Vincent à Massingy

Ville : 21400 Massingy

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Massingy

Un jour une église en Pays Châtillonnais

église Saint Vincent à Massingy Massingy Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :
2026-07-16

faire découvrir bénévolement les églises du Châtillonnais, leur environnement ainsi que le patrimoine mobilier de ces édifices, en particulier durant la saison estivale dans le cadre de l’opération intitulée Un jour, une église .   .

église Saint Vincent à Massingy Massingy 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 49 03 42 

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English : Un jour une église en Pays Châtillonnais

L’événement Un jour une église en Pays Châtillonnais Massingy a été mis à jour le 2026-06-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)