Escamps

Un jour une église Escamps

Eglise Saint-Georges Escamps Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

Eglise Saint-Georges Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Escamps

L’événement Un jour une église Escamps Escamps a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois