Un jour, une église, un village visite de l’église de Dinteville et collection Paul Rémy Dinteville jeudi 30 juillet 2026.

Dinteville

Un jour, une église, un village visite de l’église de Dinteville et collection Paul Rémy

Eglise Dinteville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !

Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.

Quand ?

Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.

Où ?

Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.

C’est gratuit et sans réservation !

Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .

Eglise Dinteville 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com

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English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Dinteville et collection Paul Rémy Dinteville a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne