Un jour une église Venoy
Un jour une église Venoy jeudi 2 juillet 2026.
Venoy
Un jour une église
Eglise St-Louis et St Maurice Venoy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Eglise St-Louis et St Maurice Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église
L’événement Un jour une église Venoy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois