Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un jour une église Venoy

Un jour une église Venoy jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Eglise St-Louis et St Maurice

Ville : 89290 Venoy

Département : Yonne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Venoy

Un jour une église

Eglise St-Louis et St Maurice Venoy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Eglise St-Louis et St Maurice Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Venoy a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois