Un jour une église Villefargeau Villefargeau
Un jour une église Villefargeau Villefargeau vendredi 24 juillet 2026.
Villefargeau
Un jour une église Villefargeau
Eglise Saint Leger Saint Valle Villefargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Eglise Saint Leger Saint Valle Villefargeau 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église Villefargeau
L’événement Un jour une église Villefargeau Villefargeau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois