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Un jour une église Villefargeau Villefargeau

Un jour une église Villefargeau Villefargeau vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint Leger Saint Valle

Ville : 89240 Villefargeau

Département : Yonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villefargeau

Un jour une église Villefargeau

Eglise Saint Leger Saint Valle Villefargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Eglise Saint Leger Saint Valle Villefargeau 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Villefargeau

L’événement Un jour une église Villefargeau Villefargeau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois