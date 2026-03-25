Un larris la veille de l’été !

Fournie à l’inscription Lannoy-Cuillère Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, et en cette veille de solstice d’été, chaussez vos jumelles pour dénicher les pépites naturelles qui peuplent ce coteau calcaire… Papillons, libellules et oiseaux seront à l’honneur ! A vivre entre curieux de nature !

Inscription obligatoire.

En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, et en cette veille de solstice d’été, chaussez vos jumelles pour dénicher les pépites naturelles qui peuplent ce coteau calcaire… Papillons, libellules et oiseaux seront à l’honneur ! A vivre entre curieux de nature !

Inscription obligatoire. .

Fournie à l’inscription Lannoy-Cuillère 60220 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

In the company of the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, and on the eve of the summer solstice, put on your binoculars to spot the natural nuggets that populate this limestone hillside? Butterflies, dragonflies and birds will be in the spotlight! To be enjoyed by those curious about nature!

Registration required.

L’événement Un larris la veille de l’été ! Lannoy-Cuillère a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Picardie Verte