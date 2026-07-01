UN LIEU DE RÉSISTANCE : LE MAQUIS DE LESPINASSE, LESPINASSE, Pulvérières

Informations pratiques

UN LIEU DE RÉSISTANCE : LE MAQUIS DE LESPINASSE Samedi 19 septembre, 14h00 LESPINASSE Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

En partenariat avec l’association Souvenir de Lespinasse, partez à la découverte d’un ancien maquis lors d’une visite scénarisée revenant sur la vie du lieu, son histoire et ses acteurs.

Jauge limitée.

Réservation 04 73 38 99 94 ou sur www.rlv.eu

LESPINASSE PULVERIERES LESPINASSE Pulvérières 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.rlv.eu »}]

Journées européennes du patrimoine

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