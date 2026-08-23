Un loto pour le Téléthon Salle panoramique du casino Villers-sur-Mer

Informations pratiques

Villers-sur-Mer

Un loto pour le Téléthon

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Une vingtaine de tirages permettra aux participants de tenter leur chance pour remporter l’un des nombreux lots offerts par les commerçants de Villers-sur-Mer et des environs, tout en faisant une bonne action.

Une vingtaine de tirages différents permettra aux participants de tenter leur chance pour remporter l’un des nombreux lots offerts par les commerçants de Villers-sur-Mer et des environs, tout en faisant une bonne action. Les bénéfices du loto seront reversés au profit du Téléthon. Urne à disposition pour les dons. Vente de billets de tombola par le club photo VIC. Ouverture des portes à 13h00. .

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 88 35 72 42

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English : Un loto pour le Téléthon

Several prizes at stake!

The prizes are offered by shopkeepers, real estate agencies, insurance companies, business owners of Villers-sur-mer and surroundings.

Cards may be selected at any random draw.

L’événement Un loto pour le Téléthon Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-23 par OT SPL Deauville