Forum des associations Le Villare Villers-sur-Mer
Forum des associations Le Villare Villers-sur-Mer samedi 5 septembre 2026.
Villers-sur-Mer
Forum des associations
Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Villare accueille le Forum des associations un événement qui a pour objectif, comme chaque année, de rassembler les pratiquants et de donner envie à davantage d’habitants de découvrir une activité sportive, culturelle ou de loisirs au sein d’une association villersoise.
Le Villare accueille le Forum des associations un événement qui a pour objectif, comme chaque année, de rassembler les pratiquants et de donner envie à davantage d’habitants de découvrir une activité sportive, culturelle ou de loisirs au sein d’une association villersoise. .
Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des associations
Every year, Villare plays host to the Forum des Associations, an event designed to bring people together and encourage more residents to take up a sporting, cultural or leisure activity with a local association.
L’événement Forum des associations Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Villers-sur-Mer (Calvados)
- Vide-greniers Jardin public Villers-sur-Mer 6 juin 2026
- La saison théâtrale Greenwashing comedy club Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer 12 juin 2026
- Exposition Atlas des territoires féminins Le Villare Villers-sur-Mer 18 juin 2026
- Fête de la musique Villers-sur-Mer 20 juin 2026
- Les Audiovisuels Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 29 juin 2026