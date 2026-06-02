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Forum des associations Le Villare Villers-sur-Mer

Forum des associations Le Villare Villers-sur-Mer

Forum des associations Le Villare Villers-sur-Mer samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Le Villare

Adresse : 26 rue du Général de Gaulle

Ville : 14640 Villers-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villers-sur-Mer

Forum des associations

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le Villare accueille le Forum des associations un événement qui a pour objectif, comme chaque année, de rassembler les pratiquants et de donner envie à davantage d’habitants de découvrir une activité sportive, culturelle ou de loisirs au sein d’une association villersoise.
Le Villare accueille le Forum des associations un événement qui a pour objectif, comme chaque année, de rassembler les pratiquants et de donner envie à davantage d’habitants de découvrir une activité sportive, culturelle ou de loisirs au sein d’une association villersoise.   .

Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 

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English : Forum des associations

Every year, Villare plays host to the Forum des Associations, an event designed to bring people together and encourage more residents to take up a sporting, cultural or leisure activity with a local association.

L’événement Forum des associations Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville

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