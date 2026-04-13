Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Un Palais à Rome Villers-sur-Mer
Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Un Palais à Rome Villers-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Villers-sur-Mer
Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Un Palais à Rome
Rue de la Comtesse de Béarn Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:45:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.
Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.
17h45 à 18h15 Conférence
Clés d’écoute sur le programme Un Palais à Rome par Sébastien Daucé. Gratuit sur présentation du billet du concert
19h Concert
C’était à Regola, quartier de Rome, dans le palais Farnèse… Le peintre Annibale Carracci en entreprend la décoration intérieure au tournant des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Les fresques inspirées par les amours des dieux de l’Olympe de la grande galerie forment une assemblée sublime offerte aux regards des invités. La musique,comme les autres arts, est alors en ébullition, les compositeurs inventant une nouvelle manière d’exprimer les émotions par la voix et les instruments. Ce programme imagine ce que les dieux peints sur les voûtes ont entendu pendant les cinquante premières années du siècle qui va des madrigaux de Luca Marenzio aux grands airs de Luigi Rossi ou Stefano Landi. Comme une galerie musicale qui conduirait de la Renaissance au Baroque.
Les répétitions de ce programme sont ouvertes au public le vendredi 24 juillet (lieu et horaires
confirmés en juin sur pmpa.fr). Gratuit dans la limite des places disponibles réservation conseillée. .
Rue de la Comtesse de Béarn Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie contact@pmpa.fr
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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Un Palais à Rome
Created in 1994, the Promenades Musicales du Pays d’Auge have since offered concerts by leading artists, touring the Pays d’Auge and combining local heritage with a wide range of musical offerings.
L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Un Palais à Rome Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité
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