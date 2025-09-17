Un mari idéal Cinéma Le Carnot Ussel

Un mari idéal Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 23 avril 2026.

Un mari idéal

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

La vérité pure et simple est très rarement pure et jamais simple. Oscar Wilde

Sir Robert Chiltern est secrétaire d’Etat et toute la bonne société anglaise le tient pour un homme éminemment respectable et intègre. Il est promis à un brillant avenir politique, soutenu par sa femme Lady Chiltern et son meilleur ami Lord Goring, qui voient en lui un mari idéal et un ami sincère. L’arrivée de Mrs Cheveley dans sa vie va tout faire basculer et lui faire vivre ses pires heures quand il réalise qu’elle partage son secret le mieux gardé l’origine de sa fortune et de sa position sociale.

Oscar Wilde aime à nous montrer que les apparences sont trompeuses et que l’ordre social ne repose que sur des mensonges individuels ou collectifs.

A partir de 8 ans

Réservation à partir du lundi 30 mars 2026

Billetterie mardi 14 & jeudi 16 avril 2026 .

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culturel01@ussel19.fr

