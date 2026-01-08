Exposition Michelle Rattier

6 Rue de l’église Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-11

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Michelle Rattier.

Vernissage samedi 16 mai à partir de 10h .

6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr

English : Exposition Michelle Rattier

L’événement Exposition Michelle Rattier Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze