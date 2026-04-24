Spectacle de danse … et voyage autour du monde ! Ussel
Spectacle de danse … et voyage autour du monde ! Ussel samedi 6 juin 2026.
Ussel
Spectacle de danse … et voyage autour du monde !
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
De Cuba à la Finlande, en passant par la Grèce, le Japon, la Corée du Sud… et bien d’autres contrées, les enseigant.es de danse et les élèves vous proposent un tour du monde en dansant. Et ce projet sera costumé par le groupe couture de l’Ecole Théadamuse. Car qui dit voyage, dit aussi sobriété et démarche eco-respecteuse de notre belle planète. .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 84 21 70 direction@ecole-theadamuse.fr
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English : Spectacle de danse … et voyage autour du monde !
L’événement Spectacle de danse … et voyage autour du monde ! Ussel a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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