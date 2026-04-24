Ussel

Spectacle de danse … et voyage autour du monde !

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

De Cuba à la Finlande, en passant par la Grèce, le Japon, la Corée du Sud… et bien d’autres contrées, les enseigant.es de danse et les élèves vous proposent un tour du monde en dansant. Et ce projet sera costumé par le groupe couture de l’Ecole Théadamuse. Car qui dit voyage, dit aussi sobriété et démarche eco-respecteuse de notre belle planète. .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 84 21 70 direction@ecole-theadamuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse … et voyage autour du monde !

L’événement Spectacle de danse … et voyage autour du monde ! Ussel a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze