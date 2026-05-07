Carnet de voyage Ussel
Carnet de voyage Ussel mardi 2 juin 2026.
Ussel
Carnet de voyage
Place de la République Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 15:45:00
fin : 2026-09-26 17:15:00
Date(s) :
2026-06-02
Voyagez dans les collections des plus grands musées de France, et appropriez vous les œuvres iconiques qui ont façonné l’histoire des arts en venant réaliser votre interprétation d’un tableau différent par semaine dans votre carnet de voyage artistique.
Sur réservation Gratuit Micro-Folie La Grange Place de la République .
Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Carnet de voyage
L’événement Carnet de voyage Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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