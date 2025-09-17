Par amour du risque Centre Culturel Jean Ferrat Ussel

Par amour du risque Centre Culturel Jean Ferrat Ussel jeudi 21 mai 2026.

Par amour du risque

Centre Culturel Jean Ferrat 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Arnaud et Gaëlle seront-ils encore ensemble à l’issue de la représentation ?

Si on peut rire de tout dans la vie, peut-on parler de tout dans un couple ?

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.

Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent. Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate tout y passe !

Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?

Réservation à partir du lundi 27 avril 2026

Billetterie lundi 11 & mardi 12 mai 2026 .

Centre Culturel Jean Ferrat 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culture@ussel19.fr

