Exposition Evelyne Mage Ussel

Exposition Evelyne Mage

6 Rue de l’église Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres d’Evelyne Mage.

Vernissage samedi 6 juin à partir de 10h .

6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr

English : Exposition Evelyne Mage

