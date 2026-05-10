Ussel

Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel

12 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 11:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Visites guidées du musée le vendredi immersion dans les traditions artisanales anciennes.

Sur réservation .

12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel

L’événement Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze