Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel Ussel
Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel Ussel vendredi 5 juin 2026.
Ussel
Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel
12 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-05 11:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
Visites guidées du musée le vendredi immersion dans les traditions artisanales anciennes.
Sur réservation .
12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel
L’événement Visite guidée du Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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