Festival Culturissimo lecture de Dominique Pinon Ussel
Festival Culturissimo lecture de Dominique Pinon Ussel vendredi 22 mai 2026.
Ussel
Festival Culturissimo lecture de Dominique Pinon
Rue Pasteur Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Aussi populaire qu’attachant, Dominique Pinon fait partie de ces comédiens inimitables dont chaque apparition reste dans les mémoires. Acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet, de Delicatessen au Fabuleux destin d’Amélie Poulain, on lui doit des scènes cultes et des personnages aussi burlesques que troublants. Récompensé par le Molière du comédien en 2004, il excelle aussi sur les planches.
Quel bonheur de le retrouver au Centre Jean Ferrat à Ussel pour une lecture du nouveau roman de Thomas Schlesser, le très attendu chat du jardinier. Après le succès phénoménal des yeux de Mona, roman vendu à plus de 350 000 exemplaires et traduit dans le monde entier, l’auteur, historien de l’art, nous revient avec un hymne à la poésie. Dans ce texte qui vous donnera envie de relire les plus grands poètes, un jardinier hypersensible se lie d’amitié avec une professeure de français à la retraite. .
Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 1 53 34 65 84 agenda@faitsetgestes.com
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English : Festival Culturissimo lecture de Dominique Pinon
L’événement Festival Culturissimo lecture de Dominique Pinon Ussel a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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