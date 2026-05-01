Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier? Ussel
Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier? Ussel mercredi 20 mai 2026.
Ussel
Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier?
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir les bases de la vannerie pour créer votre objet décoratif ou utilitaire en osier…
Gratuit à partir de 6 ans sur inscription .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
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English : Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier?
L’événement Atelier vannerie parents-enfants Et si vous osier? Ussel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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