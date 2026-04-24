Ussel

Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour

Place Voltaire Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:30:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée cycliste sur les traces du Tour de France. Chaque coup de pédale vous rapproche d’une nouvelle saveur !

Que vous soyez sportifs où amateurs, seul, en famille, entre amis ou avec vos collègues, prenez votre vélo et partez sur les traces de l’étape 100% Corrèze.

Gratuit et ouvert à tous féminines, masculins et mineurs, licenciés et non licenciés (et au VAE).

Départ d’Ussel à 11h30 Place Voltaire, circuit de 17.76 km

Des haltes gourmandes sont offertes par le Conseil Départemental de la Corrèze. Dès le départ, profitez d’une mise en bouche, avant de poursuivre votre balade gourmande avec un premier arrêt autour d’une entrée, puis un second arrêt pour le plat principal.

À l’arrivée, un dessert bien mérité viendra conclure cette expérience

1 inscription par personne participante, obligatoire avant le 24 mai.

Autres circuits

– Malemort 22.41km

– Tulle 23.59 km .

Place Voltaire Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour

L’événement Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Ussel a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze