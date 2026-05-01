Ussel

Exposition temporaire Atouts & élégance

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition temporaire Atours & Elégance

Au tournant du siècle dernier, la mode et les habitudes vestimentaires ont énormément évolué, et Ussel ne fait pas exception. Le costume traditionnel va s’adapter, se transformer, être influencé et plus tard, occulté par la mode dite parisienne . Mais au-delà de cet aspect purement esthétique, elle se fait le reflet d’un changement bien plus profond, au coeur même de la vie corrézienne. Entre coquetterie et praticité, classe populaire et classe bourgeoise, les spécificités régionales s’estompent, mais demeurent toujours , quand on sait où regarder.

Ouverture exceptionnelle dimanche 7 juin, 5 juillet, 12 juillet, 2 août, mardi 14 juillet et samedi 15 août ; visites guidées mercredi matin 10 h et 11 h, sur réservation (2 €) .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Exposition temporaire Atouts & élégance

L’événement Exposition temporaire Atouts & élégance Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze