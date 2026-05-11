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Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel

Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel

Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel lundi 11 mai 2026.

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Ussel

Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze

Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-05-11

À l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Ussel le dimanche 12 juillet, nous vous invitons à plonger dans l’histoire des courses cyclistes locales à travers le regard du photographe Michel Chadeyron.

Un parcours à ciel ouvert Installées sur différents bâtiments de la ville, ces photographies vous plongent dans l’ambiance des courses d’autrefois effort, foule, émotions et instants de vie.
Retrouver les photos:
– Théadamuse
– Avenue Thiers
– Musée
– Micro-Folie La Grange, place de la République
– Centre culturel Jean Ferrat
– Mairie
– Marché couvert
– Centre Aquarécréatif
– Stade Roger Léniaud
– Gare   .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00  mairie@ussel19.fr

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English : Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze

L’événement Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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