Ussel

Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze

Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-05-11

À l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Ussel le dimanche 12 juillet, nous vous invitons à plonger dans l’histoire des courses cyclistes locales à travers le regard du photographe Michel Chadeyron.

Un parcours à ciel ouvert Installées sur différents bâtiments de la ville, ces photographies vous plongent dans l’ambiance des courses d’autrefois effort, foule, émotions et instants de vie.

Retrouver les photos:

– Théadamuse

– Avenue Thiers

– Musée

– Micro-Folie La Grange, place de la République

– Centre culturel Jean Ferrat

– Mairie

– Marché couvert

– Centre Aquarécréatif

– Stade Roger Léniaud

– Gare .

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00 mairie@ussel19.fr

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English : Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze

L’événement Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze