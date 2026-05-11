Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel
Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel lundi 11 mai 2026.
Ussel
Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze
Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-05-11
À l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Ussel le dimanche 12 juillet, nous vous invitons à plonger dans l’histoire des courses cyclistes locales à travers le regard du photographe Michel Chadeyron.
Un parcours à ciel ouvert Installées sur différents bâtiments de la ville, ces photographies vous plongent dans l’ambiance des courses d’autrefois effort, foule, émotions et instants de vie.
Retrouver les photos:
– Théadamuse
– Avenue Thiers
– Musée
– Micro-Folie La Grange, place de la République
– Centre culturel Jean Ferrat
– Mairie
– Marché couvert
– Centre Aquarécréatif
– Stade Roger Léniaud
– Gare .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00 mairie@ussel19.fr
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English : Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze
L’événement Exposition en extérieur Courses cyclistes en Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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