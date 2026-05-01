Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel Ussel
Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel Ussel samedi 23 mai 2026.
Ussel
Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel
12 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
14 h à 18 h initiation lithographie, gratuit, 18 rue Michelet, atelier de lithographie
18 h à 21 h visite du musée à la lanterne, 12 rue Michelet
A partir de 18 h visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire Atours & Elégance , galerie d’exposition, 18 rue Michelet .
12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel
L’événement Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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