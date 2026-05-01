Ussel

Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel

12 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

14 h à 18 h initiation lithographie, gratuit, 18 rue Michelet, atelier de lithographie

18 h à 21 h visite du musée à la lanterne, 12 rue Michelet

A partir de 18 h visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire Atours & Elégance , galerie d’exposition, 18 rue Michelet .

12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel

L’événement Nuit des Musées Musée du Pays d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze