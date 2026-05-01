Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel
Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel mercredi 27 mai 2026.
Ussel
Meeting d’athlétisme
Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Meeting d’athlétisme régional.
Entrée libre. .
Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 42 11 usselac@orange.fr
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English : Meeting d’athlétisme
L’événement Meeting d’athlétisme Ussel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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