Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel

Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel

Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Stade Roger Léniaud

Adresse : 3 rue du stade

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ussel

Meeting d’athlétisme

Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Meeting d’athlétisme régional.
Entrée libre.   .

Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 42 11  usselac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Meeting d’athlétisme

L’événement Meeting d’athlétisme Ussel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Ussel (Corrèze)