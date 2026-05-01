Meeting d’athlétisme Stade Roger Léniaud Ussel

Ussel

Meeting d’athlétisme

Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Meeting d’athlétisme régional.

Entrée libre. .

Stade Roger Léniaud 3 rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 42 11 usselac@orange.fr

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English : Meeting d’athlétisme

L’événement Meeting d’athlétisme Ussel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze