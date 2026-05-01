Fête de la nature et de l’abeille à Ussel Ussel
Fête de la nature et de l’abeille à Ussel Ussel mercredi 20 mai 2026.
Ussel
Fête de la nature et de l’abeille à Ussel
Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
A l’occasion de la fête de la nature, rejoignez nous au rucher pédagogique du Ponty, en contrebas de la digue du lac, pour un après midi à la découverte des pollinisateurs sauvages mais aussi des abeilles mellifères et de leur importance pour l’apiculture. Pour les enfants, un jeu de piste à la découverte des traces et indices d’animaux et une initiation à la reconnaissance des feuilles d’arbres sera organisée !
Adultes comme enfants, il y en aura pour tout le monde alors n’hésitez pas à passer nous voir à tout moment de l’après-midi dès 13h30 !
Animation gratuite.
Point de rendez-vous 45.546237, 2.286406 .
Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Fête de la nature et de l’abeille à Ussel
L’événement Fête de la nature et de l’abeille à Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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