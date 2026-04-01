Stage de lithographie Ussel
Stage de lithographie Ussel lundi 13 avril 2026.
Ussel
Stage de lithographie
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Profitez des vacances de printemps pour venir découvrir (ou redécouvrir) la lithographie, technique d’impression bicentenaire, avec nos artistes lithographes.
Atelier de lithographique du musée du Pays d’Ussel, une des dernières imprimeries à faire vivre et transmettre cette technique d’impression unique.
Réservation au 05 55 72 54 69 ou à accueil.musee@ussel19.fr .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 accueil.musee@ussel19.fr
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English :
L’événement Stage de lithographie Ussel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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