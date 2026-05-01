Ussel

Inauguration apéritive

12 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 12:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Le musée se pare de nouvelles oeuvres de l’artiste locale Janine COUDERT, qui a, parmi sa production pléthorique, illustré des recettes de la cuisine typique corrézienne.

Sur réservation Gratuit Hôtel Bonnot de Bay .

12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Inauguration apéritive

L’événement Inauguration apéritive Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze