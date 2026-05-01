Inauguration apéritive Ussel
Inauguration apéritive Ussel mardi 26 mai 2026.
Ussel
Inauguration apéritive
12 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 12:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Le musée se pare de nouvelles oeuvres de l’artiste locale Janine COUDERT, qui a, parmi sa production pléthorique, illustré des recettes de la cuisine typique corrézienne.
Sur réservation Gratuit Hôtel Bonnot de Bay .
12 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Inauguration apéritive
L’événement Inauguration apéritive Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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