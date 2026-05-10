Visite guidée exposition temporaire Atouts & élégance Ussel
Visite guidée exposition temporaire Atouts & élégance Ussel mercredi 3 juin 2026.
Ussel
Visite guidée exposition temporaire Atouts & élégance
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 11:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Visite guidée exposition temporaire Atours & Elégance
Au tournant du siècle dernier, la mode et les habitudes vestimentaires ont énormément évolué, et Ussel ne fait pas exception. Le costume traditionnel va s’adapter, se transformer, être influencé et plus tard, occulté par la mode dite parisienne . Mais au-delà de cet aspect purement esthétique, elle se fait le reflet d’un changement bien plus profond, au coeur même de la vie corrézienne. Entre coquetterie et praticité, classe populaire et classe bourgeoise, les spécificités régionales s’estompent, mais demeurent toujours , quand on sait où regarder.
Sur réservation .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Visite guidée exposition temporaire Atouts & élégance
L’événement Visite guidée exposition temporaire Atouts & élégance Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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