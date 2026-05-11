Ussel

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

Sur réservation Gratuit Micro-Folie La Grange Place de la République .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

L’événement Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze