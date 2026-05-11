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Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres Ussel

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres Ussel

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres Ussel jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ussel

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

Sur réservation Gratuit Micro-Folie La Grange Place de la République   .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69  musee@ussel19.fr

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English : Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres

L’événement Conférence L’histoire de la mode vue par les peintres Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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