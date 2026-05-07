Ussel

Atelier d’art le dessin de mode au fusain

Place de la République Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Le dessin de mode au fusain

Sur réservation Gratuit Micro-Folie La Grange Place de la République .

Place de la République Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Atelier d’art le dessin de mode au fusain

L’événement Atelier d’art le dessin de mode au fusain Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze