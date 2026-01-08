Exposition peintures Un temps pour soi Place de Verdun Ussel

Exposition peintures Un temps pour soi

Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-24

L’association Un temps pour soi vous invite à venir découvrir les oeuvres des artistes amateurs de l’atelier de peinture de l’association. .

Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com

English : Exposition peintures Un temps pour soi

