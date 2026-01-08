Exposition peintures Un temps pour soi Place de Verdun Ussel
Exposition peintures Un temps pour soi Place de Verdun Ussel jeudi 18 juin 2026.
Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-24
2026-06-18
L’association Un temps pour soi vous invite à venir découvrir les oeuvres des artistes amateurs de l’atelier de peinture de l’association. .
Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com
