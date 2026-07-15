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Un mercredi au jardin Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Un mercredi au jardin Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 17:00
Gratuit : non  Tout public 

L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine


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