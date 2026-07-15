Un mercredi au jardin Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public

L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine



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