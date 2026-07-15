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Un mercredi au jardin Parc Potager de la Crapaudine Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 17:00
Gratuit : non Tout public
L’association Compostri ouvre les portes de son jardin pour parler ensemble jardinage et compostage, vous permettant d’en apprendre davantage sur la fertilité des potagers. Découvrez également l’exposition photographique sur les « décomposeurs ».
Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine
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