Un Mojito avant le prince charmant, Joséphine B, Nantes, Nantes

Un Mojito avant le prince charmant Samedi 18 avril, 21h00 Joséphine B, Nantes Loire-Atlantique

Réservations sur Thamani.fr, ou directement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:15:00+02:00

Fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:15:00+02:00

Amélie a tout pour être heureuse. En théorie. En pratique, elle swipe depuis trois ans sans résultat probant, ses copines savent mieux qu’elle comment mener sa vie, son chef pratique le mansplaining comme un sport de haut niveau, et tout le monde lui demande — avec un grand sourire — quand est-ce qu’elle fait des enfants.

Un Mojito avant le Prince Charmant est la comédie que toutes les femmes attendent — et que tous les hommes ont intérêt à voir. Écrite par Nilson et portée avec un talent fou par Aliénor Schreder, cette pièce d’1h15 dresse un portrait hilarant, mordant et terriblement juste du quotidien féminin contemporain : les applis de rencontre et leurs photos douteuses, les injonctions sociales déguisées en bienveillance, Instagram et ses vies parfaites, la pression de la maternité et le sexisme ordinaire au bureau.

Ironie, tendresse, énergie brute : Aliénor Schreder offre une observation sensible et amusée des comportements contemporains, mettant en lumière la quête d’équilibre et de liberté personnelle. Dans la salle, on rit, on se reconnaît, on se tourne vers sa voisine avec un « c’est trop moi ça » dans les yeux.

Parce que parfois, le bonheur ne se swipe pas. Il se trouve au hasard d’un bar, entre deux mojitos. À la Salle Joséphine B. de Nantes

Joséphine B, Nantes 9 rue descartes, 44000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://thamani.fr/mojito/ »}]

Tinder, copines coachs de vie, sexisme au bureau… Amélie jongle avec les absurdités du quotidien féminin. Un mojito d’humour, de lucidité et d’émotion ! One woman show comédie

Thamani Production