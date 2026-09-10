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Un nouvel accrochage du Cube : Atome et Anatomie, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 3 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Un nouvel accrochage du Cube : Atome et Anatomie, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Un nouvel accrochage du Cube : Atome et Anatomie Jeudi 3 décembre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T12:30:00+01:00 – 2026-12-03T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-03T12:30:00+01:00 – 2026-12-03T13:30:00+01:00

Par Marie Dupas, responsable de la collection Art contemporain au Musée d’arts de Nantes
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300 »}]
Un rendez-vous du midi au musée histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes

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