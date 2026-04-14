Un objet, un son, une histoire : si tu étais roi, si tu étais reine, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

Un objet, un son, une histoire : si tu étais roi, si tu étais reine Mercredi 16 décembre, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:45:00+01:00

Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T15:45:00+01:00

Imagine, si tu étais roi, si tu étais reine, que changerais-tu ?

Après avoir observé un aspect de l’exposition temporaire, nous écouterons l’histoire de ces rois et ces reines d’Afrique qui ont voulu changer quelque chose et une musique de la collection du MEG.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition temporaire. Le mercredi 16 décembre à 15h. Gratuit, sur inscription

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