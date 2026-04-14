Un oeil sur la nature au jardin de Saint-Martin, Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin, Ruynes-en-Margeride

Un oeil sur la nature au jardin de Saint-Martin Dimanche 7 juin, 14h30 Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Les Rendez-vous aux jardins reviennent! Cette année, le thème de la vue est à l’honneur. Partez à la découverte de la diversité et de la richesse de la biodiversité du Jardin de Saint-Martin à travers la pratique de la photographie. Accompagnés des membres de l’Association Naturaliste de l’Est Cantal, initiez ou perfectionnez-vous aux prises de vues de la faune, de la flore et des paysages locaux. L’occasion également de découvrir les photographies de ces passionés de nature!

Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin Rue de la Tour, 15320 Ruynes-en-Margeride, France Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33964401072 https://ecomusee-margeride.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0964401072 »}] Au pied de la tour médiévale de Ruynes, la Margeride a son jardin… Un lieu paisible où les odeurs et les couleurs se mêlent délicatement. Un jardin pour comprendre le territoire, ses paysages d’apparence sauvage et pourtant façonnés par l’homme depuis des générations.

Une première enceinte, vous invite à découvrir les milieux naturels de la région, sa faune et sa flore si particulière. La cour intérieure abrite quant à elle, une diversité de plantes aromatiques et potagères que vous pourrez sentir, toucher et pour les plus curieux, goûter. Des plus méconnues aux plus populaires, vous découvrirez un riche panel de plantes médicinales que l’on utilisait autrefois pour se soigner.

Le jardin de Saint-Martin, c’est aussi un lieu favorable aux échanges d’expériences grâce aux différents ateliers et animations proposés tout au long de l’année. On s’y retrouve pour apprendre à jardiner, à consommer les plantes et à échanger les graines tout en respectant la nature.

Les Rendez-vous aux jardins reviennent! Cette année, le thème de la vue est à l’honneur. Partez à la découverte de la diversité et de la richesse de la biodiversité du Jardin de Saint-Martin à la de…

©A. Freintrenie