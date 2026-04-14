Un parcours fabuleux au sein du parc floral, Parc floral de la ferme aux oiseaux, Jâlons

Un parcours fabuleux au sein du parc floral 5 – 7 juin Parc floral de la ferme aux oiseaux Marne

Adulte : 12€, Groupe : 8€, Enfant : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découverte de 350 rosiers dans un parc floral aux mille et une couleurs et senteurs. La rose sera particulièrement à l’honneur. Des conseils sur les plantation, taille et soin des rosiers vous sont donnés.

Vous pourrez aussi y admirer 400 oiseaux exotiques.

Une terrasse vous accueillera pour vous rafraîchir.

Parc floral de la ferme aux oiseaux 36 route nationale 51150 Athis Jâlons 51150 Marne Grand Est 06 73 35 83 77 http://www.lafermeauxoiseauxexotiques.com/parfloral.php Le parc floral est composé de plus de 300 rosiers odorants et des dizaines de variétés de plantes.

Découverte d’oiseaux exotiques et de rosiers, mais aussi des grenadiers, pistachiers, goyaviers…

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