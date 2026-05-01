Jardres

Un patrimoine se révèle Jardres

1 rue de la vallée Chauveau Jardres Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du label Ville et Pays d’art et d’histoire , Grand Poitiers, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la commune de Jardres, a réalisé l’inventaire du patrimoine de la commune.

Cette balade entre patrimoine et nature est l’occasion de découvrir l’histoire et la richesse patrimoniale de Jardres. .

1 rue de la vallée Chauveau Jardres 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

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English : Un patrimoine se révèle Jardres

L’événement Un patrimoine se révèle Jardres Jardres a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers