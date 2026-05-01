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Un patrimoine se révèle Jardres Jardres

Un patrimoine se révèle Jardres Jardres

Un patrimoine se révèle Jardres Jardres dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 1 rue de la vallée Chauveau

Ville : 86800 Jardres

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Jardres

Un patrimoine se révèle Jardres

1 rue de la vallée Chauveau Jardres Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Dans le cadre du label Ville et Pays d’art et d’histoire , Grand Poitiers, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la commune de Jardres, a réalisé l’inventaire du patrimoine de la commune.
Cette balade entre patrimoine et nature est l’occasion de découvrir l’histoire et la richesse patrimoniale de Jardres.   .

1 rue de la vallée Chauveau Jardres 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64  palais@poitiers.fr

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English : Un patrimoine se révèle Jardres

L’événement Un patrimoine se révèle Jardres Jardres a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Grand Poitiers