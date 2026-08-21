Un patrimoine vivant à découvrir, Résidence de L’Aubetin, Amillis

Informations pratiques

Un patrimoine vivant à découvrir Samedi 19 septembre, 14h00 Résidence de L’Aubetin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « La Résidence de l’Aubetin » et le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Orangerie » ouvrent exceptionnellement leurs portes au public le samedi 19 septembre 2026, de 14h à 18h.

Venez découvrir l’histoire étonnante de ce lieu, depuis ses origines de château féodal du XIIᵉ siècle, en passant par le couvent des Sœurs Dominicaines, puis la maison de repos, jusqu’à l’EHPAD et le FAM du Groupe SOS d’aujourd’hui.

Au fil d’un parcours ludique et immersif, petits et grands seront invités à explorer le patrimoine autrement, grâce à des photographies, archives et témoignages, retraçant les grandes étapes de ce site. Les visiteurs pourront remonter le temps et découvrir les femmes et les hommes qui ont marqué l’histoire de ce lieu.

Entrée libre.

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite.

Boissons sans alcool et eau en vente sur place (paiement en espèces uniquement).

Résidence de L’Aubetin 40 rue du point du jour 77120 Amillis Amillis 77120 Seine-et-Marne Île-de-France

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « La Résidence de l’Aubetin » et le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Orangerie » au à…

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