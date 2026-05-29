Un petit air des thés Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Un petit air des thés Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 16 août 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Un petit air des thés
Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Les dimanches à 17h, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre (sans alcool) ou d’une glace, à côté de la fontaine ou dans les canapés.
Vie en vrac
Duo à la ville comme à la scène, Fred et Laurence distillent en vrac leurs chansons sur leurs vies souvent joyeuses et parfois un peu cabossées. Une vraie dose de bonne humeur ! On chante, on tape dans ses mains, on se sent bien, comme à la maison ! .
Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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L’événement Un petit air des thés Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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