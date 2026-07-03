Un p’tit air des thés Vie en Vrac Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer
dimanche 16 août 2026 · Terrasse · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Un p’tit air des thés Vie en Vrac
Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.
Duo à la ville comme à la scène, Fred et Laurence distillent en vrac leurs chansons sur leurs vies souvent joyeuses et parfois un peu cabossées. Une vraie dose de bonne humeur ! On chante, on tape dans ses mains, on se sent bien, comme à la maison ! .
Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Un p’tit air des thés Vie en Vrac Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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