Exposition Demoiselles de la Côte Galerie des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer
mercredi 12 août 2026 · Galerie des Ebihens · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Exposition Demoiselles de la Côte
Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Par Yannick G
Demoiselle (n.f. (zoo.) nom usuel d’un sous-ordre de libellules graciles) série de Miss aériennes à la mélancolie pop et un peu Art nouveau sur les bords.
(technique acrylique & brou de noix sur bois) .
Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Exposition Demoiselles de la Côte Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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