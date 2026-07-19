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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Demoiselles de la Côte Galerie des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer

mercredi 12 août 2026 · Galerie des Ebihens · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Galerie des Ebihens
Adresse
45 Grande Rue
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Demoiselles de la Côte

Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Par Yannick G
Demoiselle (n.f. (zoo.) nom usuel d’un sous-ordre de libellules graciles) série de Miss aériennes à la mélancolie pop et un peu Art nouveau sur les bords.
(technique acrylique & brou de noix sur bois)   .

Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition Demoiselles de la Côte Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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