Exposition Demoiselles de la Côte Galerie des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Demoiselles de la Côte

Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Par Yannick G

Demoiselle (n.f. (zoo.) nom usuel d’un sous-ordre de libellules graciles) série de Miss aériennes à la mélancolie pop et un peu Art nouveau sur les bords.

(technique acrylique & brou de noix sur bois) .

Galerie des Ebihens 45 Grande Rue Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition Demoiselles de la Côte Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme