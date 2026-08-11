Exposition A hauteur de vie Galerie de l’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition A hauteur de vie

Galerie de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Peintures à l’huile sur toile

Exposition de Clerwie Frin

Retrouvez les peintures de Clerwie Frin, désormais présentes et identifiées dans la baie de Saint-Malo, représentant à la fois paysages et scènes de vie. Elle célèbre l’ordinaire par la couleur, le fait vibrer par des couches de peinture brutes, et invite à s’y insérer, en cadrant ses toiles à hauteur de spectateur. Son travail consiste moins à voir la vie en couleur qu’à simplement en révéler l’intensité.

Présence de l’artiste sur place tous les jours

Clerwie Frin est née en 1999 à Rennes. Elle développe une peinture de la présence, attentive aux vibrations du quotidien.

Son tableau Allegria est sélectionné en 2024 dans le cadre du projet La Galerie Voisine , visant à enchanter des lieux du quotidien.

En 2025, elle présente sa première exposition personnelle, Intra Muros, à la Galerie Loereg (Saint-Malo, où elle installe son atelier), et participe à plusieurs expositions collectives à Paris (notamment Circuit Court au Centre Culturel de Brancion).

Elle est l’artiste à l’honneur à Artfair Saint-Servan en 2026, où son œuvre Ne rentrons plus est retenue pour la communication de l’événement et intègre la première collection publique du quartier. Elle présente la même année deux expositions personnelles Héroïnes du monde à la Galerie Loereg et A Hauteur de vie à l’Abbaye de Saint-Jacut.

Supports, techniques utilisés Peintures à huile sur toile .

Galerie de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition A hauteur de vie Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme