Exposition Élan Abbaye, salle Beaussais Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Élan

Abbaye, salle Beaussais 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-24 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Peinture et sculpture

Exposition de Laurence Truffaut ( nom d’artiste Elle Tée)

Une exposition d’œuvres de peintures et de sculptures sur pierre calcaire contemporaines sur le thème de la relation aux mouvements émotionnels et corporels concrétisés dans une matière abstraite ou figurative.

Présence de l’artiste assurée quotidiennement

Laurence Truffaut, née le 2 octobre 1964 à Dinard, a passé une bonne partie de sa carrière artistique dans la région Centre en tant qu’artiste et art thérapeute. Tout en travaillant par ailleurs comme salariée d’une grande entreprise, elle commence sa carrière artistique dans les années 2000. Tout d’abord, en amatrice puis en semi-professionnelle, elle développe son savoir-faire en pastel avec des portraits, des nus et explore l’abstraction à l’acrylique. Elle expose ses premières collections dans la région Centre et en Touraine sous le pseudo Ellegée. En 2009, tout en se formant à l’Art thérapie, elle découvre le travail de la sculpture sur pierre calcaire auprès de l’artiste Denis Pugnère enrichissant encore l’expérience introspective et méditative que procure l’abstraction. En 2010, elle devient artiste et art-thérapeute à part entière. En 2015 pour des raisons personnelles, elle revient en Bretagne. Tout en travaillant comme animatrice salariée, elle participe à des expositions, maintenant ainsi une petite activité artistique dès qu’elle le peut (sous le pseudo Elle Tée). En 2025, elle aménage enfin ses ateliers de sculpture et de peinture dans la région de Dinan pour se consacrer entièrement à son activité artistique.

Pendant l’exposition l’artiste propose des ateliers créatifs Les fils de Calder

Les 13,15,20 et 22 août de 10h à 12h

10€ /pers

maximum 5 pers/séance

Sur réservation .

Abbaye, salle Beaussais 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 29 79 07

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English :

L’événement Exposition Élan Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme