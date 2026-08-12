Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes
mardi 20 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Un petit crabe au musée Musée de Bretagne Rennes 20 – 29 octobre Ille-et-Vilaine
gratuit
Le petit crabe Odorico est un peu timide, il s’est caché dans le musée.
Partez à sa recherche en découvrant son histoire à travers les collections du musée.
Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-29T11:50:00.000+01:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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