Un poème en lumière, la Provence photographiée, voute des arts, Pierrevert

Informations pratiques

Un poème en lumière, la Provence photographiée 17 – 25 juillet 2027 voute des arts Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-17T10:00:00+02:00 – 2027-07-17T18:30:00+02:00

Fin : 2027-07-25T10:00:00+02:00 – 2027-07-25T18:30:00+02:00

Pour la célébration du Bicentenaire de la Photographie, la Voûte des Arts (Pierrevert, Alpes-de-Haute-Provence) propose l’exposition d’une série inédite de photographies prises en Provence par un excursionniste normand au milieu des années 1930. Déposé à la Société française de Photographie (Paris) et jamais encore valorisé, le fonds d’Henri Alloend-Bessand comprend plus de cent-cinquante plaques de projection accompagnées du texte de la conférence originelle avec des citations du roman Mireille de Frédéric Mistral. En rejouant cette expérience de la projection discutée, l’exposition ambitionne de réfléchir à une histoire collective et conviviale de la photographie, attentive aux dispositifs de monstration et leurs vertus pédagogiques.

voute des arts 5 rue Aillaud, 04860 PIERREVERT Pierrevert 04860 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0658358512 https://www.voute-des-arts.fr https://www.instagram.com/voutedesarts/

Pour la célébration du Bicentenaire de la Photographie, la Voûte des Arts (Pierrevert, Alpes-de-Haute-Provence) propose l’exposition d’une série inédite de photographies prises en Provence par un au…

© Alloend Bessand, crédit: Société Française de la Photographie (SFP)