Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer
dimanche 19 juillet 2026 · Terrasse · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire
Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.
Un moment festif avec 12 musiciennes et musiciens avec un répertoire coloré, allant du tango au jazz en passant par le hard rock et la variété française. .
Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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