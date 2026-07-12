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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire Terrasse Saint-Jacut-de-la-Mer

dimanche 19 juillet 2026 · Terrasse · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Terrasse
Adresse
Abbaye
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Les dimanches, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’une glace… à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Un moment festif avec 12 musiciennes et musiciens avec un répertoire coloré, allant du tango au jazz en passant par le hard rock et la variété française.   .

Terrasse Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement Un p’tit air des thés Concert La Fanfoire Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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