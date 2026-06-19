Un p’tit tour au Précaré Festival d’été Novy-Chevrières

Informations pratiques

Novy-Chevrières

Un p’tit tour au Précaré Festival d’été

Prieuré Novy-Chevrières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ça va rouler… et pas qu’un peu ! Autour du prieuré de Novy-Chevrières, les “2 heures de la brouette” promettent un spectacle aussi déjanté que jubilatoire. Par équipes, déguisés et survoltés , les participants s’élancent pour une course en relais où les brouettes rivalisent d’imagination bolides bricolés, décors improbables et stratégies parfois… audacieuses ! Ici, la performance compte autant que le panache, et chaque tour est un concentré de bonne humeur. Entre les deux manches adultes, place à la relève avec une course enfants pleine d’énergie et de fous rires, pour le plus grand plaisir des familles et des supporters. Et quand la ligne d’arrivée aura livré son verdict, la fête continue concert du groupe All Guilty et barbecue convivial pour prolonger la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive. Un rendez-vous qui sent bon l’été, la créativité… et la poussière joyeuse des grands moments partagés ! 15h30 Inscription des équipes16h00 Concours de la plus belle brouette et des plus beaux déguisements16h30 Première mi-temps17h15 Course enfants (jusque 12 ans)17h45 Deuxième mi-temps18h30 19h00 Fin de la course et remise des prix19h30 Repas barbecue21h00 Concert des All GuiltyAccès libre et gratuit Buvette sur place, restauration sur réservation

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Prieuré Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est +33 6 13 93 49 09 precare.novy@orange.fr

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English :

Is it going to be a blast? You bet! Around the priory of Novy-Chevrières, the 2 Hours of the Wheelbarrow promises a spectacle that’s as outrageous as it is exhilarating. In teams, in costume, and full of energy, the participants set off on a relay race where the wheelbarrows compete in creativity: homemade racing machines, outlandish decorations, and strategies that are sometimes… daring! Here, performance counts just as much as flair, and every lap is packed with good cheer. Between the two adult heats, it’s time for the next generation to take the stage with a kids’ race full of energy and laughter, much to the delight of families and fans alike. And once the finish line has delivered its verdict, the party continues: a concert by the band All Guilty and a friendly barbecue to extend the evening in a warm and festive atmosphere. An event that’s all about summer, creativity… and the joyful dust of great shared moments! 3:30 p.m.: Team registration4:00 PM: Contest for the best-decorated wheelbarrow and the best costumes4:30 PM: First half5:15 PM: Kids’ race (ages 12 and under)5:45 PM: Second half6:30–7:00 PM: End of the race and awards ceremony7:30 PM: Barbecue dinner9:00 PM: Concert by All GuiltyFree admission. Refreshments available on site; dining by reservation

L’événement Un p’tit tour au Précaré Festival d’été Novy-Chevrières a été mis à jour le 2026-06-19 par Ardennes Tourisme