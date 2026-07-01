Un regard sur Couzon au mont d’or et les Couzonnais à travers deux siècles de photographies, Salle des fêtes, Couzon-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Un regard sur Couzon au mont d’or et les Couzonnais à travers deux siècles de photographies Samedi 19 septembre, 10h00 Salle des fêtes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Voyagez dans le temps avec l’aide de l’intelligence artificielle, partez à la découverte de l’évolution du village et à la rencontre des habitants dans ce passé-présent revisité.

Présentation d’une collection exceptionnelle de photos du village retraçant l’évolutions des quartiers, de nos modes de vie depuis les bouleversements structurels des XIX et XX siècle jusqu’à nos jours; ainsi qu’une galerie de portraits de couzonnais.

Participez aussi à cette exposition, en postant sur une fresque participative votre portrait ou votre photo préférée du village !

Salle des fêtes rue pierre dupont 69270 Couzon-au-Mont-d’Or Couzon-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Salles des fêtes Bus 43 ; 70 ; 40 et gare SNCF

Journées européennes du patrimoine