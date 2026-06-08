Un samedi à la cammpagne Boué samedi 11 juillet 2026.

Boué

Un samedi à la cammpagne

8 Hameau de la Croisée Cauchy Boué Aisne

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Offrez-vous une journée immersive en pleine air !

Au Reflet Repère, tout y est pour prendre le temps de ralentir, ressentir, respirer…

Programme de votre journée

– Une séance d’équicoaching en petit groupe, avec un temps individuel

– Un atelier de création artistique pour votre bien-être

Un accompagnement attentif par 2 professionnels certifiés.

Nombre limite de participants 8 personnes. Réservez vite !!!

Offrez-vous une journée immersive en pleine air !

Au Reflet Repère, tout y est pour prendre le temps de ralentir, ressentir, respirer…

Programme de votre journée

– Une séance d’équicoaching en petit groupe, avec un temps individuel

– Un atelier de création artistique pour votre bien-être

Un accompagnement attentif par 2 professionnels certifiés.

Nombre limite de participants 8 personnes. Réservez vite !!! .

8 Hameau de la Croisée Cauchy Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 68 26 77 refletrepere@gmail.com

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English :

Treat yourself to an immersive day in the great outdoors!

At Reflet Repère, everything is there to help you slow down, feel and breathe…

Program for your day

– A small-group equicoaching session, with one-to-one time

– A creative art workshop for your well-being

Attentive support from 2 certified professionals.

Maximum number of participants 8. Reserve now!

L’événement Un samedi à la cammpagne Boué a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays de Thiérache