Un samedi à la cammpagne Boué
Un samedi à la cammpagne Boué samedi 11 juillet 2026.
Boué
Un samedi à la cammpagne
8 Hameau de la Croisée Cauchy Boué Aisne
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Offrez-vous une journée immersive en pleine air !
Au Reflet Repère, tout y est pour prendre le temps de ralentir, ressentir, respirer…
Programme de votre journée
– Une séance d’équicoaching en petit groupe, avec un temps individuel
– Un atelier de création artistique pour votre bien-être
Un accompagnement attentif par 2 professionnels certifiés.
Nombre limite de participants 8 personnes. Réservez vite !!!
Offrez-vous une journée immersive en pleine air !
Au Reflet Repère, tout y est pour prendre le temps de ralentir, ressentir, respirer…
Programme de votre journée
– Une séance d’équicoaching en petit groupe, avec un temps individuel
– Un atelier de création artistique pour votre bien-être
Un accompagnement attentif par 2 professionnels certifiés.
Nombre limite de participants 8 personnes. Réservez vite !!! .
8 Hameau de la Croisée Cauchy Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 68 26 77 refletrepere@gmail.com
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English :
Treat yourself to an immersive day in the great outdoors!
At Reflet Repère, everything is there to help you slow down, feel and breathe…
Program for your day
– A small-group equicoaching session, with one-to-one time
– A creative art workshop for your well-being
Attentive support from 2 certified professionals.
Maximum number of participants 8. Reserve now!
L’événement Un samedi à la cammpagne Boué a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays de Thiérache
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